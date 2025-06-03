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Мбемо хочет получать в «МЮ» 250 000 фунтов в неделю – в пять раз больше, чем в «Брентфорде»

Бриан Мбемо хочет хорошо зарабатывать в «Манчестер Юнайтед».

Сообщалось, что вингер «Брентфорда» решил сделать выбор в пользу манкунианцев, несмотря на интерес со стороны «Арсенала», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма».

По данным The Times, футболист сборной Камеруна рассчитывает получать 250 000 фунтов в неделю. Это в пять раз больше его нынешней зарплаты. В таком случае Мбемо станет одним из самых высокооплачиваемых игроков «МЮ».

Ожидается, что манкунианцы в ближайшее время начнут переговоры с «Брентфордом».

Мбемо решил перейти в «МЮ», несмотря на интерес «Арсенала», «Ньюкасла» и «Тоттенхэма». «Брентфорд» хочет 50 млн фунтов за вингера, клубы готовятся начать переговоры

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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Times
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