Рэшфорд готов на понижение зарплаты ради перехода в «Барсу». Каталонцы хотят, чтобы часть оклада взял на себя «МЮ» (Diario Sport)
Маркус Рэшфорд готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в «Барсу».
По данным Diario Sport, принадлежащий «Манчестер Юнайтед» игрок готов скорректировать годовую зарплату, чтобы облегчить регистрацию в «Барсе», учитывая сложную ситуацию с финансовым фэйр-плей. Фактически, клуб в настоящее время не может зарегистрировать его, хотя это может быть возможно в ближайшие недели.
Идея заключается в том, чтобы «Юнайтед» также взял на себя небольшую часть зарплаты англичанина. Ключевое значение будет иметь позиция футболиста, который очень хочет присоединиться к каталонскому клубу.
Часть окружения Рэшфорда считает, что в интересах игрока покинуть Англию. Желание Маркуса стать игроком «Барсы» настолько велико, что он готов приехать без каких-либо гарантий. Сейчас рассматривается вариант аренды с возможностью выкупа.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
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