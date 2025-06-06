Угальде об интересе «ПСЖ» и «Монако»: «Это мечта. Я что-то делаю правильно, если слухи появляются. Но я счастлив в России»

Манфред Угальде высказался об интересе со стороны европейских команд.

Нападающий «Спартака » отреагировал на слухи о заинтересованности в его трансфере «ПСЖ », «Монако » и других клубов.

«Это мечта. Когда я был ребенком, я видел, как эти команды играют в Лиге чемпионов с очень известными игроками.

Слухи появляются, это здорово. Это значит, что я что-то делаю правильно.

Я счастлив, мне хорошо [в России]. Вы можете представлять себе тысячу вещей, но реальный интерес – совсем другая история», – сказал Угальде .

Угальде покинет «Спартак». Многие клубы Европы заинтересованы после того, как форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ (Фабрицио Романо)