Угальде об интересе «ПСЖ» и «Монако»: «Это мечта. Я что-то делаю правильно, если слухи появляются. Но я счастлив в России»
Манфред Угальде высказался об интересе со стороны европейских команд.
Нападающий «Спартака» отреагировал на слухи о заинтересованности в его трансфере «ПСЖ», «Монако» и других клубов.
«Это мечта. Когда я был ребенком, я видел, как эти команды играют в Лиге чемпионов с очень известными игроками.
Слухи появляются, это здорово. Это значит, что я что-то делаю правильно.
Я счастлив, мне хорошо [в России]. Вы можете представлять себе тысячу вещей, но реальный интерес – совсем другая история», – сказал Угальде.
Угальде покинет «Спартак». Многие клубы Европы заинтересованы после того, как форвард стал лучшим бомбардиром РПЛ (Фабрицио Романо)
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Yashinquesada
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