Виртц больше всех среди атакующих хавбеков влиял на игру своей команды в этом сезоне. Беллингем – 3-й, Мактоминей – 5-й, Барко – 17-й, Сперцян – 27-й, Батраков – 42-й

Среди атакующих хавбеков больше всех на игру команды влиял Флориан Виртц.

Международный центр спортивных исследований подготовил списки «самых влиятельных футболистов» сезона на разных позициях в 60 сильнейших лигах мира. Учитывались такие показатели, как игра в воздухе, защита на земле, распределение мяча, обводки, создание моментов и завершение атак.

В десятку атакующих полузащитников, оказавших наибольшее влияние на игру своей команды, вошли:

1. Флориан Виртц («Байер »), значение индекса – 93,6.

2. Коул Палмер («Челси ») – 92,4.

3. Джуд Беллингем («Реал ») – 90.

4. Джамал Мусиала («Бавария») – 89,6.

5. Скотт Мактоминей («Наполи») – 88,1.

6-7. Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест») – 87,3.

6-7. Франсишку Тринкау («Спортинг») – 87,3.

8. Миккель Дамсгор («Брентфорд») – 87,2.

9. Доминик Собослаи («Ливерпуль») – 87.

10. Адемола Лукман («Аталанта») – 86,7.

Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко (82,3) попал на 17-ю строчку, Эдуард Сперцян из «Краснодара» (80,4) – на 27-ю, Алексей Батраков из «Локомотива» (77,8) – на 42-ю.