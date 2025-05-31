Виртц больше всех среди атакующих хавбеков влиял на игру своей команды в этом сезоне. Беллингем – 3-й, Мактоминей – 5-й, Барко – 17-й, Сперцян – 27-й, Батраков – 42-й
Международный центр спортивных исследований подготовил списки «самых влиятельных футболистов» сезона на разных позициях в 60 сильнейших лигах мира. Учитывались такие показатели, как игра в воздухе, защита на земле, распределение мяча, обводки, создание моментов и завершение атак.
В десятку атакующих полузащитников, оказавших наибольшее влияние на игру своей команды, вошли:
1. Флориан Виртц («Байер»), значение индекса – 93,6.
2. Коул Палмер («Челси») – 92,4.
3. Джуд Беллингем («Реал») – 90.
4. Джамал Мусиала («Бавария») – 89,6.
5. Скотт Мактоминей («Наполи») – 88,1.
6-7. Морган Гиббс-Уайт («Ноттингем Форест») – 87,3.
6-7. Франсишку Тринкау («Спортинг») – 87,3.
8. Миккель Дамсгор («Брентфорд») – 87,2.
9. Доминик Собослаи («Ливерпуль») – 87.
10. Адемола Лукман («Аталанта») – 86,7.
Полузащитник «Спартака» Эсекиэль Барко (82,3) попал на 17-ю строчку, Эдуард Сперцян из «Краснодара» (80,4) – на 27-ю, Алексей Батраков из «Локомотива» (77,8) – на 42-ю.