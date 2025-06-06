Агент Агкацева: «У Стаса есть амбиции играть в ЛЧ за большие команды. Мечта – АПЛ. Если политическая ситуация наладится, будем стремиться туда»

Агент Станислава Агкацева рассказал о мечте вратаря об АПЛ.

«Будущее Агкацева? У Стаса длинный контракт, еще минимум 4 года он игрок «Краснодара ». В жизни бывает всякое, но пока я не вижу ситуации, при которой он может уйти. О каком-то предметном интересе нам на данный момент неизвестно.

Возможен ли переход в другой российский клуб? У Стаса есть амбиции играть в Лиге Чемпионов за большие команды. Если в «Краснодар» придет предложение, которое устроит клуб и лично Сергея Николаевича (Галицкого), мы его рассмотрим. Сомневаюсь, что это возможно этим летом.

Стас не скрывает, что его мечта – играть в АПЛ. Из-за политических вопросов туда сейчас попасть сложно. Если ситуация наладится, спустя какое-то время, мы будем стремиться туда», – сказал агент Марат Арчегов.