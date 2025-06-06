Осимхен отклонил предложение «Аль-Хилаля» с зарплатой 30 млн евро в год. Форвард ранее не согласился на 26 млн евро
Виктор Осимхен вновь не согласился на предложение «Аль-Хилаля».
Нападающий ранее не принял на зарплату в размере 26 миллионов евро в год.
Теперь футболист снова отказал саудовскому клубу, который улучшил контрактное предложение до 30 миллионов евро в год.
Ранее сообщалось, что «Наполи» хочет получить 75 миллионов фунтов за футболиста.
Виктор Осимхен провел сезон в аренде в «Галатасарае» и стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции с 26 голами в 30 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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