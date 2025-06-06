Генич о пресс-конференции Карпина: «Это просто караул. Вопросы🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️»

Константин Генич оценил вопросы Валерию Карпину перед матчем с Нигерией.

«Посмотрел «прессуху » Карпина . Это просто караул. Вопросы🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️», – написал комментатор, добавив эмодзи фэйспалм (лицо, закрытое рукой).

Товарищеская игра между сборными России и Нигерии пройдет сегодня в «Лужниках».