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Карпин о том, что с Дзюбой веселее в сборной: «Езжайте в Тольятти и веселитесь там. Если нас допустят – можно и вас вызвать, пока без Артема»

Валерий Карпин назвал мартовский вызов Артема Дзюбу в сборную разовой акцией.

Получается, вызов Дзюбы на матч с Гренадой был разовой акцией?

– Да, разовой.

Больше Дзюбу в сборной не ждать?

– Пока – нет. Пока нас не допустили – нет. Если нас допустят до официальных соревнований – все может быть. Можно и вас вызвать.

Как я должен соответствовать сборной?

– Играть в Премьер-лиге для начала.

Мы играем только с друзьями по вторникам и четвергам. Такой вариант не подходит?

– Не подходит. С друзьями и я подхожу.

И все-таки еще вопрос по Дзюбе: почему его не вызвать сейчас?

– Зачем?

С ним веселее.

– Вам?

Да.

– Езжайте в Тольятти и веселитесь там.

Нам нравится сборная.

– Нравится сборная или Дзюба? Сборная – пока без Дзюбы, – сказал главный тренер сборной России. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
logoВалерий Карпин
logoАкрон
logoпремьер-лига Россия
logoАртем Дзюба
logoСборная России по футболу
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