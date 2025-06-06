Карпин о том, что с Дзюбой веселее в сборной: «Езжайте в Тольятти и веселитесь там. Если нас допустят – можно и вас вызвать, пока без Артема»

Валерий Карпин назвал мартовский вызов Артема Дзюбу в сборную разовой акцией.

– Получается, вызов Дзюбы на матч с Гренадой был разовой акцией?

– Да, разовой.

– Больше Дзюбу в сборной не ждать?

– Пока – нет. Пока нас не допустили – нет. Если нас допустят до официальных соревнований – все может быть. Можно и вас вызвать.

– Как я должен соответствовать сборной?

– Играть в Премьер-лиге для начала.

– Мы играем только с друзьями по вторникам и четвергам. Такой вариант не подходит?

– Не подходит. С друзьями и я подхожу.

– И все-таки еще вопрос по Дзюбе: почему его не вызвать сейчас?

– Зачем?

– С ним веселее.

– Вам?

– Да.

– Езжайте в Тольятти и веселитесь там.

– Нам нравится сборная.

– Нравится сборная или Дзюба? Сборная – пока без Дзюбы, – сказал главный тренер сборной России.