Карпин о том, что с Дзюбой веселее в сборной: «Езжайте в Тольятти и веселитесь там. Если нас допустят – можно и вас вызвать, пока без Артема»
Валерий Карпин назвал мартовский вызов Артема Дзюбу в сборную разовой акцией.
– Получается, вызов Дзюбы на матч с Гренадой был разовой акцией?
– Да, разовой.
– Больше Дзюбу в сборной не ждать?
– Пока – нет. Пока нас не допустили – нет. Если нас допустят до официальных соревнований – все может быть. Можно и вас вызвать.
– Как я должен соответствовать сборной?
– Играть в Премьер-лиге для начала.
– Мы играем только с друзьями по вторникам и четвергам. Такой вариант не подходит?
– Не подходит. С друзьями и я подхожу.
– И все-таки еще вопрос по Дзюбе: почему его не вызвать сейчас?
– Зачем?
– С ним веселее.
– Вам?
– Да.
– Езжайте в Тольятти и веселитесь там.
– Нам нравится сборная.
– Нравится сборная или Дзюба? Сборная – пока без Дзюбы, – сказал главный тренер сборной России.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «РБ Спорт»
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