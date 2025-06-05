Карпин не боится постареть: «Даже если тебе 80, и ты постоянно общаешься с молодежью, не стареешь. Язык у меня и для зумеров нормальный – нахожу слова, подколки»

Валерий Карпин считает, что может находить взаимопонимание с молодежью.

– Есть ли, по-вашему, в сборной проблема общения разных поколений?

– Фишки свои со мной они, понятно, не используют. Но проблем не возникает. Скорее игроки должны привыкать на моем языке общаться. Хотя у меня язык нормальный и для зумеров. Нахожу слова, подколки, назовем их так.

– Вы не боитесь постареть? То есть того момента, когда понимаешь, что стал слишком далек от молодых?

– Нет, абсолютно. Пока ты в ежедневном контакте, невозможно постареть. Даже если тебе 80, и ты общаешься с молодежью постоянно, не стареешь.

Это как в футбол играть. В 19 лет начал в один футбол играть, а в 36 он изменился, но ты же все равно играешь. Футбол меняется – и ты меняешься, потому что общаешься с ними, – сказал главный тренер сборной России.