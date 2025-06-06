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Винисиус набрал 1+1 в 10 матчах отбора ЧМ-2026. У вингера Бразилии не было голевых действий в 2 последних играх

Винисиус не отметился результативностью в 2 кряду играх за сборную Бразилии.

Сегодня у вингера не было голевых действий в матче с Эквадором (0:0), в 14-м туре – против Аргентины (1:4).

Всего в 10 играх текущего отбора ЧМ-2026 на счету игрока «Реала» 2 (1+1) очка по «гол+пас». Подробнее его статистика – здесь.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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