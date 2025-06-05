Лоди об Анчелотти: «Роналду и Месси могли бы быть в его команде, и Карло ко всем относился бы одинаково. Он как отец, поверил в Вини, и тот стал одним из самых ярких явлений»

Ренан Лоди высоко отозвался о новом тренере сборной Бразилии Карло Анчелотти.

«С приходом Анчелотти вызов в сборную будет обусловлен выступлениями игроков, а не сторонними факторами.

Учитывая то, что я знаю о Карло по встречам против него [в дерби «Атлетико» и «Реала»], я абсолютно уверен, что он преуспеет здесь, потому что он знает, как хорошо управлять группой футболистов.

Когда Анчелотти вернулся в «Мадрид », Винисиус переживал не лучшие времена. Карло поверил в него, дал ему шанс, и через год-два Вини стал одним из самых ярких явлений в футболе. Это его метод управления, и он работал не только с Вини, но и со всеми в «Реале».

Он как отец для игроков. Я чувствовал это, даже находясь на скамейке запасных в матчах против него. Мой агент хорошо его знает и говорит, что эта часть философии Анчелотти – это просто фантастика.

Роналду и Месси могли бы быть вместе в его команде, и Карло все равно ко всем относился бы одинаково», – сказал защитник сборной Бразилии и «Аль-Хилаля» Лоди.

В ночь на пятницу 65-летний итальянец дебютирует в роли тренера бразильцев – в гостевом матче отборочного турнира к ЧМ-2026 против Эквадора.