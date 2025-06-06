Испания вышла в финал Лиги наций в 3-й раз подряд

Сборная Испании вышла в финал Лиги наций в 3-й раз подряд.

В полуфинале команда Луиса де ла Фуэнте обыграла сборную Франции со счетом 5:4. В финале испанцы сыграют с Португалией.

Испания вышла в финал Лиги наций в третий раз подряд. Команда играла в финалах двух предыдущих розыгрышей и выиграла турнир в сеоне-2022/23. В сезоне-2020/21 сборная Испании уступила Франции (1:2).