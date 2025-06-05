Испания забила 2 гола Франции за 3 минуты – Нико и Мерино в середине 1-го тайма, Ойарсабаль отдал два ассиста

Испания забила два гола Франции за три минуты в матче Лиги наций.

Сборная Франции уступает сборной Испании (0:2, первый тайм) в полуфинале Лиги наций в Штутгарте.

На 22-й минуте Нико Уильямс открыл счет, а уже на 25-й Микель Мерино увеличил преимущество испанцев. Микель Ойарсабаль сделал две результативные передачи. Ворота французов защищает Майк Меньян .

Как сообщает Mister Chip, Ойарсабаль – первый за 23 года игрок «Реал Сосьедад », сделавший два ассиста в одной игре за сборную Испании. На ЧМ-2002 это делал Хави де Педро.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.