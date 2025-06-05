Испания забила 2 гола Франции за 3 минуты – Нико и Мерино в середине 1-го тайма, Ойарсабаль отдал два ассиста
Испания забила два гола Франции за три минуты в матче Лиги наций.
Сборная Франции уступает сборной Испании (0:2, первый тайм) в полуфинале Лиги наций в Штутгарте.
На 22-й минуте Нико Уильямс открыл счет, а уже на 25-й Микель Мерино увеличил преимущество испанцев. Микель Ойарсабаль сделал две результативные передачи. Ворота французов защищает Майк Меньян.
Как сообщает Mister Chip, Ойарсабаль – первый за 23 года игрок «Реал Сосьедад», сделавший два ассиста в одной игре за сборную Испании. На ЧМ-2002 это делал Хави де Педро.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Спортс’‘
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