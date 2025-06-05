«Зениту» тоже интересен Мартирена, которого хочет купить «Спартак». Зимой трансфер защитника аргентинского «Расинга» в петербургский клуб сорвался
«Зенит» возобновил интерес к Гастону Мартирене.
Ранее сообщалось, что 25-летний правый защитник аргентинского «Расинга» близок к переходу в «Спартак» за 10 млн евро.
По данным журналиста ESPN Томаса Давилы, Гастоном интересуется не только «Спартак», но и «Зенит». При этом официальных предложений от российских клубов не поступало.
Зимой переход уругвайца в «Зенит» сорвался. Петербуржцы предлагали 6+3 млн евро и 15% от перепродажи, но «Расинг Авельянеда» хотел больше.
Мартирена провел за «Расинг» 74 матча, забил 9 голов, сделал 13 ассистов и заработал 15 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Томаса Давилы в X
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости