«Зениту» тоже интересен Мартирена, которого хочет купить «Спартак». Зимой трансфер защитника аргентинского «Расинга» в петербургский клуб сорвался

«Зенит» возобновил интерес к Гастону Мартирене.

Ранее сообщалось , что 25-летний правый защитник аргентинского «Расинга» близок к переходу в «Спартак » за 10 млн евро.

По данным журналиста ESPN Томаса Давилы, Гастоном интересуется не только «Спартак», но и «Зенит». При этом официальных предложений от российских клубов не поступало.

Зимой переход уругвайца в «Зенит » сорвался . Петербуржцы предлагали 6+3 млн евро и 15% от перепродажи, но «Расинг Авельянеда » хотел больше.

Мартирена провел за «Расинг» 74 матча, забил 9 голов, сделал 13 ассистов и заработал 15 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь .