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«Зениту» тоже интересен Мартирена, которого хочет купить «Спартак». Зимой трансфер защитника аргентинского «Расинга» в петербургский клуб сорвался

«Зенит» возобновил интерес к Гастону Мартирене.

Ранее сообщалось, что 25-летний правый защитник аргентинского «Расинга» близок к переходу в «Спартак» за 10 млн евро.

По данным журналиста ESPN Томаса Давилы, Гастоном интересуется не только «Спартак», но и «Зенит». При этом официальных предложений от российских клубов не поступало.

Зимой переход уругвайца в «Зенит» сорвался. Петербуржцы предлагали 6+3 млн евро и 15% от перепродажи, но «Расинг Авельянеда» хотел больше.

Мартирена провел за «Расинг» 74 матча, забил 9 голов, сделал 13 ассистов и заработал 15 желтых карточек. Его подробная статистика – здесь.

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Томаса Давилы в X
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