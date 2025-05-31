Мартирена в «Спартаке» хочет получать 2,1 млн евро. «Расинг» требует 11-12 млн за защитника (Metaratings)
Гастон Мартирена хочет получать в «Спартаке» больше двух миллионов евро в год.
Сообщалось, что красно-белые предлагают 10 млн евро за защитника, а «Расинг» требует 11-12 млн.
По данным Metaratings, сам футболист рассчитывает зарабатывать около 2,1 млн за сезон.
В этом году 25-летний футболист провел 15 матчей в высшей лиге Аргентины и сделал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
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