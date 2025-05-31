Мартирена в «Спартаке» хочет получать 2,1 млн евро. «Расинг» требует 11-12 млн за защитника (Metaratings)

Гастон Мартирена хочет получать в «Спартаке» больше двух миллионов евро в год.

Сообщалось, что красно-белые предлагают 10 млн евро за защитника, а «Расинг » требует 11-12 млн.

По данным Metaratings, сам футболист рассчитывает зарабатывать около 2,1 млн за сезон.

В этом году 25-летний футболист провел 15 матчей в высшей лиге Аргентины и сделал 4 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .