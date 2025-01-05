Трансфер Мартирены в «Зенит» сорвался. Петербужцы предлагали 6+3 млн евро и 15% от перепродажи, «Расинг Авельянеда» хотел больше

Переход Гастона Мартирены в «Зенит» сорвался.

По данным журналиста Сесара Луиса Мерло, петербуржцы не достигли соглашения с аргентинским клубом «Расинг Авельянеда » и отозвали предложение по 25-летнему защитнику.

«Зенит » предлагал за уругвайца 6+3 млн евро и 15% от суммы будущей продажи, «Расинг» хотел получить больше. Ни одна из сторон не пошла на уступки.

В текущем сезоне чемпионата Аргентины Мартирена провел 27 матчей, забил 3 гола и сделал 7 результативных передач.