Мартирена близок к переходу в «Спартак» за 10 млн евро (Герман Гарсия Грова)
Гастон Мартирена близок к переходу в «Спартак».
Устное предложение в размере 10 миллионов долларов должно быть оформлено письменно в ближайшие часы, сообщает журналист Герман Гарсия Грова.
Как только это произойдет, уругвайский фланговый защитник из «Расинг Авельянеда» подпишет долгосрочный контракт с московским клубом.
Ранее сообщалось, что переговоры о переходе Мартирены в «Спартак» приостановлены.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: аккаунт Германа Гарсии Гровы на X
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