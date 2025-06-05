Мартирена близок к переходу в «Спартак» за 10 млн евро (Герман Гарсия Грова)

Гастон Мартирена близок к переходу в «Спартак».

Устное предложение в размере 10 миллионов долларов должно быть оформлено письменно в ближайшие часы, сообщает журналист Герман Гарсия Грова.

Как только это произойдет, уругвайский фланговый защитник из «Расинг Авельянеда » подпишет долгосрочный контракт с московским клубом.

Ранее сообщалось, что переговоры о переходе Мартирены в «Спартак» приостановлены .