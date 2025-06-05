«Ювентусу» интересен Ндойе из «Болоньи» – его хочет видеть в команде Тудор

«Ювентусу» интересен Дан Ндойе.

Полузащитник «Болоньи» является трансферной целью туринцев в летнее окно.

Как передает La Gazzetta dello Sport, гендиректор клуба Дамьен Комолли и директор по футбольной стратегии Джорджо Кьеллини начали планировать следующий сезон с Игором Тудором в качестве главного тренера.

Хорват хотел бы усилить фланги Даном Ндойе .

В минувшем сезоне Серии А 24-летний швейцарец сыграл 30 матчей, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Его подробная статистика – здесь .