Влахович интересен «Фенербахче», президент клуба встречался с гендиректором «Юве» Комолли. Туринцы просят за форварда 35 млн евро (Sporx)

Душан Влахович может продолжить карьеру в «Фенербахче».

По данным Sporx, «Фенербахче» видит в форварде «Ювентуса» замену покинувшему команду Эдину Джеко.

Сообщается, что президент «Фенербахче» Али Коч встретился с новым гендиректором «Ювентуса » Дамьеном Комолли , на которой обсуждался возможный трансфер Влаховича . В ближайшее время Коч планирует встречу с президентом «бьянконери» Джанлукой Ферреро.

Ожидается, что «Ювентус» запросит за Влаховича 35 млн евро, однако «Фенербахче » надеется договориться о более низкой цене.