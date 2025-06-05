Влахович интересен «Фенербахче», президент клуба встречался с гендиректором «Юве» Комолли. Туринцы просят за форварда 35 млн евро (Sporx)
Душан Влахович может продолжить карьеру в «Фенербахче».
По данным Sporx, «Фенербахче» видит в форварде «Ювентуса» замену покинувшему команду Эдину Джеко.
Сообщается, что президент «Фенербахче» Али Коч встретился с новым гендиректором «Ювентуса» Дамьеном Комолли, на которой обсуждался возможный трансфер Влаховича. В ближайшее время Коч планирует встречу с президентом «бьянконери» Джанлукой Ферреро.
Ожидается, что «Ювентус» запросит за Влаховича 35 млн евро, однако «Фенербахче» надеется договориться о более низкой цене.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Sporx
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