«Ювентус» за 14,3+3 млн евро выкупил Калулу у «Милана» после аренды. Защитник подписал контракт до 2029-го
«Ювентус» выкупил Пьера Калулу у «Милана» после аренды.
Туринский клуб объявил о подписании контракта с защитником до 30 июня 2029 года.
Сделка по выкупу игрока обошлась в 14,3 млн евро, подлежащих выплате в течение трех финансовых лет, с добавлением дополнительных расходов до 0,3 млн евро.
Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусы до 3 млн евро при достижении дальнейших целей в рамках выступлений за клуб.
За первый сезон в «Ювентусе» арендованный у «Милана» игрок провел 39 матчей во всех турнирах и отметился одним голом. С полной статистикой 25-летнего француза можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Ювентуса»
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