«Ювентус» за 14,3+3 млн евро выкупил Калулу у «Милана» после аренды. Защитник подписал контракт до 2029-го

«Ювентус» выкупил Пьера Калулу у «Милана» после аренды.

Туринский клуб объявил о подписании контракта с защитником до 30 июня 2029 года.

Сделка по выкупу игрока обошлась в 14,3 млн евро, подлежащих выплате в течение трех финансовых лет, с добавлением дополнительных расходов до 0,3 млн евро.

Кроме того, в соглашении предусмотрены бонусы до 3 млн евро при достижении дальнейших целей в рамках выступлений за клуб.

За первый сезон в «Ювентусе » арендованный у «Милана » игрок провел 39 матчей во всех турнирах и отметился одним голом. С полной статистикой 25-летнего француза можно ознакомиться здесь .