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  • Хавбек «Барсы» Торре: «Я заслужил сыграть больше минут. Да, конкуренция была высокой, но считаю, это было несправедливо. Я сказал Флику об этом»
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Хавбек «Барсы» Торре: «Я заслужил сыграть больше минут. Да, конкуренция была высокой, но считаю, это было несправедливо. Я сказал Флику об этом»

Пабло Торре рассказал о разочаровании количеством игрового времени в «Барселоне».

Приходит Ханси Флик – и в неопределенный для тебя момент прошлым летом он просит тебя остаться…

– Да, мы, молодые ребята, провели с командой предсезонку, я чувствовал себя хорошо, был в хорошей форме. И правда, он тоже хотел, чтобы я остался. Мы поговорили, и он сказал мне, что будет сложно получать игровое время – но это я и сам понимал, он мог этого не говорить. Но в таких ситуациях всегда остается надежда использовать любую возможность, ведь в футболе случаются травмы, и нужно быть готовым.

Это было решение, которое я принял вместе со своими близкими – родителями, агентами… И в итоге это был потрясающий сезон. Жаль, что не сложилось в Лиге чемпионов, но в целом мы показали очень высокий уровень.

В системе Флика ты видел свою идеальную позицию на поле – как атакующего полузащитника?

– Я хорошо чувствую себя в атаке. И на левом фланге, и когда смещаюсь ближе к центру. Иногда тренировался и на правом фланге – тоже чувствовал себя комфортно. И в роли «восьмерки» тоже… Честно говоря, футболисту комфортно там, где он может играть. Главное – быть на поле.

Начинается 2025 год, ты признаешься MVP в матче с «Барбастро», а потом практически перестаешь выходить на поле. Как ты это объясняешь? Что говорил тебе по этому поводу Флик?

– Я считаю, что мог бы сыграть гораздо больше минут – я их заслужил. Конкуренция была высокой, и, да, было трудно попасть в состав, но, на мой взгляд, это было несправедливо. Я сказал ему об этом во время одной из наших бесед, – сказал полузащитник «Барселоны». 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Diario Sport
logoБарселона
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