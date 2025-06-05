Луис Диас: «Мы ведем переговоры с другими клубами, в трансферное окно это нормально. Если «Ливерпуль» предложит продлить контракт – я буду счастлив»

Луис Диас заявил, что общается с другими клубами, но счастлив в «Ливерпуле».

«Я очень счастлив в «Ливерпуле ». Клуб хорошо относился ко мне с первого дня. Мы ведем переговоры с другими клубами. Сейчас трансферное окно – это нормально.

Если «Ливерпуль» предложит продлить контракт или если мне предстоит остаться на оставшиеся два года – я буду счастлив. Это зависит от них», – сказал вингер «Ливерпуля».

Ранее стало известно , что «Барселона » связывалась с «Ливерпулем», чтобы обсудить трансфер Диаса , но англичане ответили, что он не продается. Позднее сообщалось , что каталонцы вышли из борьбы за игрока. Утверждалось, что «Аль-Наср » готов предложить «Ливерпулю» 85 млн евро за Диаса.