Луис Диас: «Мы ведем переговоры с другими клубами, в трансферное окно это нормально. Если «Ливерпуль» предложит продлить контракт – я буду счастлив»
Луис Диас заявил, что общается с другими клубами, но счастлив в «Ливерпуле».
«Я очень счастлив в «Ливерпуле». Клуб хорошо относился ко мне с первого дня. Мы ведем переговоры с другими клубами. Сейчас трансферное окно – это нормально.
Если «Ливерпуль» предложит продлить контракт или если мне предстоит остаться на оставшиеся два года – я буду счастлив. Это зависит от них», – сказал вингер «Ливерпуля».
Ранее стало известно, что «Барселона» связывалась с «Ливерпулем», чтобы обсудить трансфер Диаса, но англичане ответили, что он не продается. Позднее сообщалось, что каталонцы вышли из борьбы за игрока. Утверждалось, что «Аль-Наср» готов предложить «Ливерпулю» 85 млн евро за Диаса.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Goal
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости