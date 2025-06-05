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Карпин перед Нигерией: «Хочется посмотреть на наших игроков под прессингом против физически сильных футболистов»

Валерий Карпин высказался в преддверии матча сборных России и Нигерии.

Товарищеская игра пройдет в пятницу в «Лужниках».

— Сильная сторона сборной Нигерии — прессинг, высокий уровень физической подготовки. Насколько наши игроки готовы физически противостоять сопернику?

— Посмотрим. Для этого игра и есть. Хочется посмотреть на наших игроков под прессингом против физически сильных футболистов, как вы говорите.

— Будет ли ротация на вратарской позиции, или номер один известен?

— Одну игру будет один вратарь стоять, вторую — другой, – сказал тренер сборной России.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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