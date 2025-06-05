Карпин перед Нигерией: «Хочется посмотреть на наших игроков под прессингом против физически сильных футболистов»
Валерий Карпин высказался в преддверии матча сборных России и Нигерии.
Товарищеская игра пройдет в пятницу в «Лужниках».
— Сильная сторона сборной Нигерии — прессинг, высокий уровень физической подготовки. Насколько наши игроки готовы физически противостоять сопернику?
— Посмотрим. Для этого игра и есть. Хочется посмотреть на наших игроков под прессингом против физически сильных футболистов, как вы говорите.
— Будет ли ротация на вратарской позиции, или номер один известен?
— Одну игру будет один вратарь стоять, вторую — другой, – сказал тренер сборной России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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