«Атлетико» предложил Молину как часть сделки по Тео. «Милан» хочет только деньги за защитника
«Атлетико» ведет переговоры о трансфере Тео Эрнандеса.
В сделку по защитнику «Милана» мадридцы предложили включить защитника сборной Аргентины Науэля Молину с доплатой, тогда как «россонери» устроит только полноценная продажа Тео, без обмена.
Эрнандес принадлежал «Атлетико» до 2017 года, затем он перешел в «Реал», а в 2019-м – в «Милан».
«Милан» и «Аль-Хилаль» близки к соглашению о трансфере Тео за 35 млн евро, защитник пока не дал согласия
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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