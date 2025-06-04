«Атлетико» предложил Молину как часть сделки по Тео. «Милан» хочет только деньги за защитника

«Атлетико» ведет переговоры о трансфере Тео Эрнандеса.

В сделку по защитнику «Милана » мадридцы предложили включить защитника сборной Аргентины Науэля Молину с доплатой, тогда как «россонери» устроит только полноценная продажа Тео, без обмена.

Эрнандес принадлежал «Атлетико » до 2017 года, затем он перешел в «Реал», а в 2019-м – в «Милан».

«Милан» и «Аль-Хилаль» близки к соглашению о трансфере Тео за 35 млн евро, защитник пока не дал согласия