  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Атлетико» предложил Молину как часть сделки по Тео. «Милан» хочет только деньги за защитника
3

«Атлетико» предложил Молину как часть сделки по Тео. «Милан» хочет только деньги за защитника

«Атлетико» ведет переговоры о трансфере Тео Эрнандеса.

В сделку по защитнику «Милана» мадридцы предложили включить защитника сборной Аргентины Науэля Молину с доплатой, тогда как «россонери» устроит только полноценная продажа Тео, без обмена.

Эрнандес принадлежал «Атлетико» до 2017 года, затем он перешел в «Реал», а в 2019-м – в «Милан».

«Милан» и «Аль-Хилаль» близки к соглашению о трансфере Тео за 35 млн евро, защитник пока не дал согласия

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1409 голосов
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
logoТео Эрнандес
logoМилан
logoсерия А Италия
logoАтлетико
logoНауэль Молина
возможные трансферы
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тео интересен «Атлетико». Защитник «Милана» не соглашается на переход в «Аль-Хилаль»
73 июня, 15:39
«Милан» в случае ухода Тео может взять Камбьязо из «Ювентуса» или Удоджи из «Тоттенхэма». Дестини стоит не менее 40 млн евро (Calciomercato)
251 июня, 21:04
«Милан» может подписать Фирпо, если Тео уйдет. Экс-защитник «Барсы» уходит из «Лидса» свободным агентом и уже получил предложение от «Лиона»
631 мая, 17:06
Главные новости
Осимхен отклонил предложение «Аль-Хилаля» с зарплатой 30 млн евро в год. Форвард ранее не согласился на 26 млн евро
6 минут назад
«Насколько же в России безопасно: в Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя ограбят – даже днем». Экс-хавбек ЦСКА Дуду о странах
3222 минуты назад
«Арсеналу» интересны Роджерс из «Астон Виллы» и Пайшао. Вингер «Фейеноорда» – альтернатива Нико Уильямсу и Сане
632 минуты назад
«Вся Россия смотрит матчи сборной, чтобы порадоваться за нее в такое нелегкое время. Хорошо, что есть хоть какая-то отдушина». Булыкин об игре с Нигерией
537 минут назад
Джикия не оплатил 50 автоштрафов на 52 тысячи рублей. У него 247 нарушений ПДД с начала года, с 2021-го – больше двух тысяч («Постньюс»)
4346 минут назад
Агент Агкацева: «У Стаса есть амбиции играть в ЛЧ за большие команды. Мечта – АПЛ. Если политическая ситуация наладится, будем стремиться туда»
452 минуты назад
«МЮ» улучшит предложение по Мбемо. «Брентфорд» не продал вингера за 45+10 млн фунтов
353 минуты назад
«Аталанта» договорилась с Юричем о назначении главным тренером. Контракт – до 2027-го
1759 минут назад
Пирло о похожих на него игроках: «Де Йонг контролирует игру из глубины, Чалханоглу впечатляет техникой, у Ровеллы великолепный игровой интеллект»
8сегодня, 10:19
Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ: «Есть доказательная база. Мы даже Бразилии уступаем – мало играем. Клубы из Москвы лишь 10 раз выезжают за пределы города – смешные цифры»
62сегодня, 10:17
Ко всем новостям
Последние новости
Агкацев признан лучшим игроком сезона в «Краснодаре». Кордоба – 2-й, Сперцян – 3-й в голосовании болельщиков
49 секунд назад
«Милану» интересен лучший бомбардир Серии А Ретеги, несмотря на высокий ценник. «Ювентус» также следит за форвардом «Аталанты»
16 минут назад
«Ахмат», «Динамо» Махачкала и «Рубин» поздравили мусульман с Курбан-Байрамом
18 минут назад
Тедеев о замене Дзюбы в матче с «Локо»: «Игра была неудачной, он отреагировал нехорошо. Единственное, о чем я жалею – переживала мама Артема. Я ей сказал: «Теть Свет, извините меня»
124 минуты назад
У болельщика «ПСЖ» украли инвалидную коляску стоимостью 4800 евро во время финала ЛЧ
425 минут назад
Экс-судья Ирматов о выходе Узбекистана на ЧМ-2026: «Мы ждали этого исторического дня 33 года. Наша сборная осуществила мечту, желаю им больших побед»
128 минут назадВидео
Эменике о Карпине: «Отличный тренер и человек, был мне как отец. В «Спартаке» за него держалась вся команда»
45 минут назад
Инсайдер Harumi: «Говорят, что «Спартак» открывает свою киберспортивную команду»
155 минут назадКиберспорт
«Вест Хэм» объявил о выкупе Тодибо у «Ниццы». «Барса» получит около 8,5 млн евро – 20 % от сделки
557 минут назад
Гатти может перейти в «Наполи» или «Астон Виллу». «Юве» отказывается повысить до 3 млн евро зарплату защитника (Джанлука Ди Марцио)
3сегодня, 10:03