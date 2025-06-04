Сафонов о перспективе привезти в Россию оригинальный кубок ЛЧ: «Это невозможно, думаю»

Матвей Сафонов заявил, что оригинальный кубок ЛЧ невозможно привезти в Россию.

Российский вратарь в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов в составе «ПСЖ».

Сегодня ютуб-канал сборной России выпустил интервью с вратарем по прилете в Москву. В ролике в аэропорту Сафонова встретили с репликой трофея , сделанной в РФС.

– Можете привезти настоящий кубок Лиги чемпионов в Россию?

– Думаю, это невозможно, – ответил вратарь «ПСЖ » и сборной России.