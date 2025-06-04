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Сафонов о перспективе привезти в Россию оригинальный кубок ЛЧ: «Это невозможно, думаю»

Матвей Сафонов заявил, что оригинальный кубок ЛЧ невозможно привезти в Россию.

Российский вратарь в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов в составе «ПСЖ».

Сегодня ютуб-канал сборной России выпустил интервью с вратарем по прилете в Москву. В ролике в аэропорту Сафонова встретили с репликой трофея, сделанной в РФС.

– Можете привезти настоящий кубок Лиги чемпионов в Россию?

– Думаю, это невозможно, – ответил вратарь «ПСЖ» и сборной России.

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РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
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