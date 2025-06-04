Сафонов о перспективе привезти в Россию оригинальный кубок ЛЧ: «Это невозможно, думаю»
Матвей Сафонов заявил, что оригинальный кубок ЛЧ невозможно привезти в Россию.
Российский вратарь в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов в составе «ПСЖ».
Сегодня ютуб-канал сборной России выпустил интервью с вратарем по прилете в Москву. В ролике в аэропорту Сафонова встретили с репликой трофея, сделанной в РФС.
– Можете привезти настоящий кубок Лиги чемпионов в Россию?
– Думаю, это невозможно, – ответил вратарь «ПСЖ» и сборной России.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости