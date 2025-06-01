Маскерано наслаждается игрой Месси: «Восхищаться – значит видеть то, что сам хотел бы делать, но не можешь»

Хавьер Маскерано восхищен Лионелем Месси.

«Я наслаждался тем, что он делал на поле, когда мы были партнерами, и наслаждаюсь сейчас, став его тренером. Восхищаться – значит видеть у кого-то то, что сам хотел бы делать, но не можешь.

Наша задача – создавать правильную среду для того, чтобы он мог блистать, получать удовольствие и вести команду за собой», – сказал главный тренер «Интер Майами ».