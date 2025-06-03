Бускетс про Месси: «Я не думаю, что есть другой настолько же разносторонний и уникальный игрок, и не думаю, что такой был раньше. Лео способен на многое и в этом почти никому не уступает»

Серджи Бускетс восхищается Лионелем Месси.

«Мы знаем, насколько велик Лео, кем он был, кем является и кем будет, пока сам этого хочет. Я не думаю, что есть другой настолько же разносторонний и уникальный игрок, и я не думаю, что такой игрок был раньше, хотя я молод, а прежде, конечно, было много очень хороших игроков…

Мне в удовольствие взаимодействовать с ним на поле, наслаждаться игрой и видеть все, на что он способен. А он способен на многое, и это здорово, в этом плане он почти никому не уступает», – сказал полузащитник «Интер Майами ».