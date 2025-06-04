Скалони о том, сыграет ли Месси против Чили: «Лионель готов, мы пока не решили, выйдет ли он в старте. Дадим время тем, кто играл не так много»

Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси готов сыграть против Чили.

Матч отбора на ЧМ-2026 между Аргентиной и Чили пройдет в пятницу, 6 июня.

«Я говорил с ним, мы все еще общаемся. В последнее время мы поддерживали связь. Мы еще не решили, выйдет ли он в стартовом составе на этот матч. Было бы неплохо узнать, как он ощущает себя физически.

Конечно, сейчас мы можем позволить себе попробовать другие варианты. В прошлую субботу он провел хороший матч. В принципе, он готов к игре, мы примем решение.

Многие не сыграют, особенно в полузащите. Я еще не определил стартовый состав, потому что все будет зависеть от тренировок, но мы дадим возможность сыграть тем, кто пока играл не так много, пришло их время. Результат всегда важен, но сейчас мы считаем, что он не имеет решающего значения. Мы постараемся обеспечить игрокам хорошую адаптацию и возможность получить игровое время в сборной», – сказал главный тренер сборной Аргентины .