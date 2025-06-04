  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Скалони о том, сыграет ли Месси против Чили: «Лионель готов, мы пока не решили, выйдет ли он в старте. Дадим время тем, кто играл не так много»
8

Скалони о том, сыграет ли Месси против Чили: «Лионель готов, мы пока не решили, выйдет ли он в старте. Дадим время тем, кто играл не так много»

Лионель Скалони заявил, что Лионель Месси готов сыграть против Чили.

Матч отбора на ЧМ-2026 между Аргентиной и Чили пройдет в пятницу, 6 июня.

«Я говорил с ним, мы все еще общаемся. В последнее время мы поддерживали связь. Мы еще не решили, выйдет ли он в стартовом составе на этот матч. Было бы неплохо узнать, как он ощущает себя физически.

Конечно, сейчас мы можем позволить себе попробовать другие варианты. В прошлую субботу он провел хороший матч. В принципе, он готов к игре, мы примем решение.

Многие не сыграют, особенно в полузащите. Я еще не определил стартовый состав, потому что все будет зависеть от тренировок, но мы дадим возможность сыграть тем, кто пока играл не так много, пришло их время. Результат всегда важен, но сейчас мы считаем, что он не имеет решающего значения. Мы постараемся обеспечить игрокам хорошую адаптацию и возможность получить игровое время в сборной», – сказал главный тренер сборной Аргентины.

Россия против Нигерии. Кто победит в товарищеском матче?1497 голосов
РоссияСборная России по футболу
Будет ничьяФИФА
НигерияСборная Нигерии по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: TyC Sports
logoСборная Аргентины по футболу
logoЛионель Месси
logoквалификация ЧМ-2026 Южная Америка
logoСборная Чили по футболу
logoИнтер Майами
logoЛионель Скалони
logoМЛС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Осимхен отклонил предложение «Аль-Хилаля» с зарплатой 30 млн евро в год. Форвард ранее не согласился на 26 млн евро
518 минут назад
«Насколько же в России безопасно: в Москве можно ходить с телефоном в руках, а в Сан-Паулу тебя ограбят – даже днем». Экс-хавбек ЦСКА Дуду о странах
4434 минуты назад
«Арсеналу» интересны Роджерс из «Астон Виллы» и Пайшао. Вингер «Фейеноорда» – альтернатива Нико Уильямсу и Сане
844 минуты назад
«Вся Россия смотрит матчи сборной, чтобы порадоваться за нее в такое нелегкое время. Хорошо, что есть хоть какая-то отдушина». Булыкин об игре с Нигерией
849 минут назад
Джикия не оплатил 50 автоштрафов на 52 тысячи рублей. У него 247 нарушений ПДД с начала года, с 2021-го – больше двух тысяч («Постньюс»)
4758 минут назад
Агент Агкацева: «У Стаса есть амбиции играть в ЛЧ за большие команды. Мечта – АПЛ. Если политическая ситуация наладится, будем стремиться туда»
4сегодня, 10:35
«МЮ» улучшит предложение по Мбемо. «Брентфорд» не продал вингера за 45+10 млн фунтов
3сегодня, 10:34
«Аталанта» договорилась с Юричем о назначении главным тренером. Контракт – до 2027-го
18сегодня, 10:28
Пирло о похожих на него игроках: «Де Йонг контролирует игру из глубины, Чалханоглу впечатляет техникой, у Ровеллы великолепный игровой интеллект»
9сегодня, 10:19
Газизов поднимет вопрос о расширении РПЛ: «Есть доказательная база. Мы даже Бразилии уступаем – мало играем. Клубы из Москвы лишь 10 раз выезжают за пределы города – смешные цифры»
66сегодня, 10:17
Ко всем новостям
Последние новости
Бувач звонил Шахину с целью узнать об интересе возглавить «Динамо». Влияние директора уменьшилось, в клубе отказалась от иностранных тренеров (Legalbet)
3 минуты назад
Агкацев признан лучшим игроком сезона в «Краснодаре». Кордоба – 2-й, Сперцян – 3-й в голосовании болельщиков
112 минут назад
«Милану» интересен лучший бомбардир Серии А Ретеги, несмотря на высокий ценник. «Ювентус» также следит за форвардом «Аталанты»
318 минут назад
«Ахмат», «Динамо» Махачкала и «Рубин» поздравили мусульман с Курбан-Байрамом
120 минут назад
Тедеев о замене Дзюбы в матче с «Локо»: «Игра была неудачной, он отреагировал нехорошо. Единственное, о чем я жалею – переживала мама Артема. Я ей сказал: «Теть Свет, извините меня»
136 минут назад
У болельщика «ПСЖ» украли инвалидную коляску стоимостью 4800 евро во время финала ЛЧ
637 минут назад
Экс-судья Ирматов о выходе Узбекистана на ЧМ-2026: «Мы ждали этого исторического дня 33 года. Наша сборная осуществила мечту, желаю им больших побед»
140 минут назадВидео
Эменике о Карпине: «Отличный тренер и человек, был мне как отец. В «Спартаке» за него держалась вся команда»
57 минут назад
Инсайдер Harumi: «Говорят, что «Спартак» открывает свою киберспортивную команду»
1сегодня, 10:32Киберспорт
«Вест Хэм» объявил о выкупе Тодибо у «Ниццы». «Барса» получит около 8,5 млн евро – 20 % от сделки
5сегодня, 10:30