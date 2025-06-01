Матч окончен
МЛС. Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Коламбус», «Атланта» Миранчука проиграла в гостях «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи победил «Хьюстон»
В МЛС прошли очередные матчи.
В ночь на воскресенье «Интер Майами» разгромил «Коламбус Крю» (5:1), Лионель Месси сделал дубль и 2 ассиста.
«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука проиграла в гостях «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:2), «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова победил на выезде «Хьюстон Динамо» (3:1).
МЛС
Регулярный чемпионат
31 мая 23:30, Ред Булл Арена Харрисон
Завершен
2 - 0
31 мая 23:30, Chase Stadium
Завершен
5 - 1
1 июня 00:30, Shell Energy Stadium
Завершен
1 - 3
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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