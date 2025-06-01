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  • МЛС. Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Коламбус», «Атланта» Миранчука проиграла в гостях «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи победил «Хьюстон»
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МЛС. Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Коламбус», «Атланта» Миранчука проиграла в гостях «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи победил «Хьюстон»

В МЛС прошли очередные матчи.

В ночь на воскресенье «Интер Майами» разгромил «Коламбус Крю» (5:1), Лионель Месси сделал дубль и 2 ассиста.

«Атланта Юнайтед» Алексея Миранчука проиграла в гостях «Нью-Йорк Ред Буллс» (0:2), «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова победил на выезде «Хьюстон Динамо» (3:1).

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
31 мая 23:30, Ред Булл Арена Харрисон
Нью-Йорк Ред Буллс
Завершен
2 - 0
Атланта Юнайтед
Матч окончен
Эдвардс
90’
+5’
Данкан   Нилис
83’
Форсберг   Ngoma
83’
Валенсия   Эдвардс
81’
78’
Слиш
75’
Лобжанидзе   Москера
Carmona Torres   Mohammed Sofo
73’
Harper   Gjengaar
73’
Хак
61’
60’
Альмирон   Тиаре
46’
Абрам   Кобб
46’
Амадор   Леннон
46’
Торрес   Клих
2тайм
Перерыв
Edelman
45’
34’
Edwards
  Шупо-Мотинг
29’
Данкан
26’
  Harper
3’
Нью-Йорк Ред Буллс
Карлос, Валенсия, Хак, Эйле, Данкан, Форсберг, Harper, Stroud, Edelman, Carmona Torres, Шупо-Мотинг, Marcucci, Эдвардс, Нилис, Паркер, Ronald Donkor, Wiktor Bogacz, Gjengaar, Ngoma, Mohammed Sofo
Запасные: Ngoma, Mohammed Sofo, Эдвардс, Ronald Donkor, Gjengaar, Marcucci, Нилис, Паркер, Wiktor Bogacz
1тайм
Атланта Юнайтед:
Гьюзан, Абрам, Уильямс, Edwards, Латте-Лат, Миранчук, Амадор, Торрес, Слиш, Лобжанидзе, Альмирон, Хибберт, Кобб, Эрнандес, Леннон, Бреннан, Клих, Москера, Reilly, Тиаре
Запасные: Ngoma, Mohammed Sofo, Эдвардс, Ronald Donkor, Gjengaar, Marcucci, Нилис, Паркер, Wiktor Bogacz
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МЛС. Регулярный чемпионат
31 мая 23:30, Chase Stadium
Интер Майами
Завершен
5 - 1
Коламбус Крю
Матч окончен
Альенде   Сэйлор
90’
+1’
Мартинес   Обандо
90’
+1’
  Пико
89’
Суарес   Пико
81’
80’
Farsi   Лаппалайнен
72’
Нагбе   Сейдич
72’
Газдаг   Расселл-Роу
72’
Maximilian Michael Arfsten   Эррера
Сеговия   Фрэй
68’
  Суарес
64’
62’
Cesar Ruvalcaba Perez
58’
  Cesar Ruvalcaba Perez
Мартинес
57’
Устари   Риос
46’
2тайм
Перерыв
  Месси
24’
  Месси
15’
  Альенде
13’
9’
Амундсен   Cesar Ruvalcaba Perez
Интер Майами
Устари, Аллен, Мартинес, Фалькон, Вейгандт, Сеговия, Бускетс, Кремаски, Альенде, Суарес, Месси, Риос, Авилес, Фрэй, Сэйлор, Редондо, Афонсо, Обандо, Пико
Запасные: Афонсо, Фрэй, Риос, Авилес, Редондо, Обандо, Пико, Сэйлор
1тайм
Коламбус Крю:
Хаген, Амундсен, Чеберко, Морейра, Газдаг, Росси, Maximilian Michael Arfsten, Шамбос, Нагбе, Farsi, Ibrahim, Буш, Эррера, Cesar Ruvalcaba Perez, Хабрун, Jackson, Джонс, Сейдич, Лаппалайнен, Расселл-Роу
Запасные: Афонсо, Фрэй, Риос, Авилес, Редондо, Обандо, Пико, Сэйлор
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МЛС. Регулярный чемпионат
1 июня 00:30, Shell Energy Stadium
Хьюстон Динамо
Завершен
1 - 3
Спортинг Канзас Сити
Матч окончен
90’
Ману Гарсия   Родригес
88’
  Муньос
Felipe de Andrade Vieira
86’
Дорси
84’
82’
Шаллои
Артур   Ennali
82’
Ортис   Эскобар
79’
Ковальчик   Холмс
79’
79’
Йовелич   Муньос
76’
Бассонг
63’
Томми   Сулейманов
63’
Нденбе   Ляйбольд
Brooklyn Sigel Randolph Raines   Жуниор Урсо
53’
Лингр   Басси
53’
52’
  Йовелич
46’
Шелтон   Броди
2тайм
Перерыв
45’
+3’
  Йовелич
Brooklyn Sigel Randolph Raines
45’
+1’
  Ковальчик
13’
Хьюстон Динамо
Бонд, Felipe de Andrade Vieira, Ортис, Awodesu, Дорси, Артур, Brooklyn Sigel Randolph Raines, Ковальчик, Лингр, Макглинн, Понсе, Маурер, Ethan Andrew Bartlow, Эскобар, Басси, Холмс, Лодейро, Жуниор Урсо, Ennali, Gabriel North Segal
Запасные: Холмс, Маурер, Эскобар, Жуниор Урсо, Ennali, Gabriel North Segal, Лодейро, Басси, Ethan Andrew Bartlow
1тайм
Спортинг Канзас Сити:
Пулскамп, Нденбе, Хоакин Фернандес, Miller, Шелтон, Бассонг, Jacob Bartlett, Ману Гарсия, Томми, Шаллои, Йовелич, Schewe, Броди, Ian Alexander James, Ляйбольд, Родригес, Африфа, Муньос, Сулейманов, Тойе
Запасные: Холмс, Маурер, Эскобар, Жуниор Урсо, Ennali, Gabriel North Segal, Лодейро, Басси, Ethan Andrew Bartlow
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoАтланта Юнайтед
logoКоламбус Крю
logoНью-Йорк Ред Буллс
logoХьюстон Динамо
logoКанзас-Сити
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoЛионель Месси
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