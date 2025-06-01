МЛС. Дубль Месси помог «Интер Майами» разгромить «Коламбус», «Атланта» Миранчука проиграла в гостях «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас Сити» Шапи победил «Хьюстон»

В МЛС прошли очередные матчи.

В ночь на воскресенье «Интер Майами » разгромил «Коламбус Крю » (5:1), Лионель Месси сделал дубль и 2 ассиста.

«Атланта Юнайтед » Алексея Миранчука проиграла в гостях «Нью-Йорк Ред Буллс » (0:2), «Канзас Сити» Магомеда-Шапи Сулейманова победил на выезде «Хьюстон Динамо » (3:1).

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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