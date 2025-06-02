Месси поздравил сборную Азербайджана с победой на ЧМ по мини-футболу. Видео от Лео выложил бизнесмен Ахмедзаде

Лионель Месси поздравил сборную Азербайджана с победой на ЧМ по мини-футболу.

Вчера азербайджанская сборная обыграла Венгрию (4:2) в финале чемпионата мира, проходившего в Баку. В 2022 году команда становилась чемпионом Европы.

Видео с поздравлениями Месси выложил на своей странице в соцсети бизнесмен Аднан Ахмедзаде. Нападающий сборной Аргентины и «Интер Майами » дружит с Ахмедзаде, в декабре прошлого года футболист посещал Баку.

«Привет, Аднан. Поздравляю тебя и весь народ Азербайджана с победой на чемпионате мира по мини-футболу!

Шлю тебе мои объятия. Наслаждайтесь победой!» – сказал Месси .

Отметим, что в России мини-футболом называют вид спорта, который ФИФА именует футзалом. Последний чемпионат мира по футзалу под эгидой ФИФА прошел в 2024 году, его выиграла сборная Бразилии. ЧМ по мини-футболу курирует Международная федерация мини-футбола, турнир проводится с 2015 года каждые два года (в 2021-м состязания не состоялись из-за пандемии). Соревнования проводятся в формате 6 на 6, матч длится 50 минут.