«Интер» и Киву договорились о контракте до 2027 года. Тренер уйдет из «Пармы» и будет получать 2 млн евро в год (Николо Скира)

«Интер» достиг принципиальной договоренности о назначении Кристиана Киву.

44-летний румынский тренер, возглавлявший «Парму» с 2025 года и сохранивший клуб в Серии А (16-е место), договорился о контракте с миланцами до лета 2027 года.

Киву будет зарабатывать в «Интере » 2 миллиона евро в год, сообщает Николо Скира.

Кристиан выступал за «нерадзурри» с 2007 по 2014 год. Затем он тренировал юношеские и молодежные команды клуба (2018-2024).

«Интер» решил назначить тренером Киву после того, как «Комо» отказался отпускать Франсеска Фабрегаса.

Напомним, ранее Симоне Индзаги покинул пост главного тренера «Интера» после поражения в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:5) и возглавит саудовский «Аль-Хилаль».