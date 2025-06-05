«Интер» и Киву договорились о контракте до 2027 года. Тренер уйдет из «Пармы» и будет получать 2 млн евро в год (Николо Скира)
«Интер» достиг принципиальной договоренности о назначении Кристиана Киву.
44-летний румынский тренер, возглавлявший «Парму» с 2025 года и сохранивший клуб в Серии А (16-е место), договорился о контракте с миланцами до лета 2027 года.
Киву будет зарабатывать в «Интере» 2 миллиона евро в год, сообщает Николо Скира.
Кристиан выступал за «нерадзурри» с 2007 по 2014 год. Затем он тренировал юношеские и молодежные команды клуба (2018-2024).
«Интер» решил назначить тренером Киву после того, как «Комо» отказался отпускать Франсеска Фабрегаса.
Напомним, ранее Симоне Индзаги покинул пост главного тренера «Интера» после поражения в финале Лиги чемпионов от «ПСЖ» (0:5) и возглавит саудовский «Аль-Хилаль».
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: аккаунт Николо Скиры в X
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