Киву возглавил «Парму». Клуб идет 18-м в Серии А
Кристиан Киву возглавил «Парму».
Итальянский клуб объявил о назначении бывшего защитника «Интера» на пост главного тренера. Контракт рассчитан до июня 2026 года.
Ранее Киву возглавлял юношеские команды «Интера».
«Парма» занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 20 очков после 25 туров.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Пармы»
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