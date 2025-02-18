Киву возглавил «Парму». Клуб идет 18-м в Серии А

Кристиан Киву возглавил «Парму».

Итальянский клуб объявил о назначении бывшего защитника «Интера» на пост главного тренера. Контракт рассчитан до июня 2026 года .

Ранее Киву возглавлял юношеские команды «Интера ».

«Парма » занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 20 очков после 25 туров.

Фото: https://x.com/1913parmacalcio/