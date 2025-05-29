Анчелотти о Винисиусе: «Обладает особым даром, как Пеле, Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо. Многие из лучших в истории футбола были бразильцами»
Карло Анчелотти поставил Винисиуса в один ряд с лучшими игроками Бразилии.
В понедельник итальянский специалист был представлен в качестве нового главного тренера сборной Бразилии.
«Бразильские игроки обладают особым талантом. В местном футболе всегда было много талантов: многие среди лучших игроков в истории футбола были бразильцами.
Пеле, Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо, а теперь Винисиус, обладают особым даром.
Их путь к пониманию футбольного мира лежит через хорошее сочетание радости от игры с самоотдачей», – сказал главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в интервью после назначения на должность.
Анчелотти о невызове Неймара в сборную Бразилии: «У него недавно была травма, но мы рассчитываем на него. Все знают, что он очень важный игрок и всегда им будет»
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Опубликовал: Максим Федер
Источник: Daily Motion
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