Анчелотти о Винисиусе: «Обладает особым даром, как Пеле, Роналдо, Роналдиньо, Ривалдо. Многие из лучших в истории футбола были бразильцами»

Карло Анчелотти поставил Винисиуса в один ряд с лучшими игроками Бразилии.

В понедельник итальянский специалист был представлен в качестве нового главного тренера сборной Бразилии .

«Бразильские игроки обладают особым талантом. В местном футболе всегда было много талантов: многие среди лучших игроков в истории футбола были бразильцами.

Пеле , Роналдо , Роналдиньо , Ривалдо , а теперь Винисиус , обладают особым даром.

Их путь к пониманию футбольного мира лежит через хорошее сочетание радости от игры с самоотдачей», – сказал главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти в интервью после назначения на должность.

Анчелотти о невызове Неймара в сборную Бразилии: «У него недавно была травма, но мы рассчитываем на него. Все знают, что он очень важный игрок и всегда им будет»