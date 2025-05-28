Анчелотти о том, будет ли Бразилия играть как «Реал»: «Нынешнего сезона – нет, прошлого – да. Я не знаю, какая система позволяет побеждать, но она должна зависеть от качеств игроков»

Карло Анчелотти рассказал, какие идеи будет воплощать в сборной Бразилии.

В понедельник итальянский специалист был представлен в качестве нового главного тренера сборной Бразилии .

– Я убежден, что Винисиус выложится за свою сборную на все сто процентов.

– Будет ли Бразилия играть, как «Реал»?

– Смотря какой. Если речь про «Мадрид» нынешнего сезона, то нет, если про прошлогодний – да.

Моя философия заключается в том, что спустя 40 лет я все еще не знаю, какая стратегия или система позволяет выигрывать матчи. Но я знаю, что система должна зависеть от характеристик игроков, которые у вас есть, чтобы они чувствовали себя комфортно на поле.

Эти идеи я хочу реализовывать и здесь, чтобы воспользоваться качествами, которыми обладают игроки в этой стране, – сказал Анчелотти .