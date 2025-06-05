Гвардиола об Анчелотти в Бразилии: «Счастлив, что его больше нет в «Реале» – он все время обыгрывает меня»
Пеп Гвардиола пошутил про уход Карло Анчелотти из «Реала».
Итальянский тренер покинул мадридский клуб и перешел в сборную Бразилии.
«Я так рад за него. Но я очень счастлив, что его больше нет в «Мадриде», потому что он все время обыгрывает меня.
Больше мне не придется иметь с этим дело», – сказал главный тренер «Манчестер Сити».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Reuters
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