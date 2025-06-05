Гвардиола об Анчелотти в Бразилии: «Счастлив, что его больше нет в «Реале» – он все время обыгрывает меня»

Пеп Гвардиола пошутил про уход Карло Анчелотти из «Реала».

Итальянский тренер покинул мадридский клуб и перешел в сборную Бразилии.

«Я так рад за него. Но я очень счастлив, что его больше нет в «Мадриде », потому что он все время обыгрывает меня.

Больше мне не придется иметь с этим дело», – сказал главный тренер «Манчестер Сити ».