Макаров покинет «Динамо». Вингера может арендовать «Торпедо» («СЭ»)

Денис Макаров покинет «Динамо» в межсезонье.

Бело-голубые не заинтересованы в продлении с 27-летним вингером контракта, рассчитанного до июня 2026 года, сообщает «Спорт-Экспресс».

По данным источника, Макарова может арендовать вышедшее в РПЛ «Торпедо ».

В 11 матчах минувшего сезона РПЛ на счету игрока 1 гол.