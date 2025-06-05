Макаров покинет «Динамо». Вингера может арендовать «Торпедо» («СЭ»)
Денис Макаров покинет «Динамо» в межсезонье.
Бело-голубые не заинтересованы в продлении с 27-летним вингером контракта, рассчитанного до июня 2026 года, сообщает «Спорт-Экспресс».
По данным источника, Макарова может арендовать вышедшее в РПЛ «Торпедо».
В 11 матчах минувшего сезона РПЛ на счету игрока 1 гол.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Спорт-Экспресс»
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