«Динамо» рассмотрит продажу Макарова и Чавеса в случае предложений. Лаксальт также может покинуть клуб («Матч ТВ»)

Несколько футболистов могут уйти из «Динамо».

Денис Макаров , Диего Лаксальт и Луис Чавес могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По данным «Матч ТВ», бело-голубые рассмотрят продажу Чавеса, если получат выгодное предложение.

Отмечается, что Лаксальт занимает легионерское место, часто травмируется и мало играет, поэтому его уход из «Динамо » более вероятен.

Макаров покинет клуб, если другая команда сделает бело‑голубым предложение.