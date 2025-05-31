«Динамо» рассмотрит продажу Макарова и Чавеса в случае предложений. Лаксальт также может покинуть клуб («Матч ТВ»)
Несколько футболистов могут уйти из «Динамо».
Денис Макаров, Диего Лаксальт и Луис Чавес могут покинуть клуб в летнее трансферное окно.
По данным «Матч ТВ», бело-голубые рассмотрят продажу Чавеса, если получат выгодное предложение.
Отмечается, что Лаксальт занимает легионерское место, часто травмируется и мало играет, поэтому его уход из «Динамо» более вероятен.
Макаров покинет клуб, если другая команда сделает бело‑голубым предложение.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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