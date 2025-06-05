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Меньян намерен перейти в «Челси» – он хочет играть в ЛЧ, куда «Милан» не вышел. За вратаря требуют 25 млн евро, лондонцы считают сумму завышенной (L’Équipe)

Майк Меньян хотел бы перейти в «Челси».

Голкипер, у которого остался один год по контракту в «Милане», не заинтересован в продлении соглашения, сообщает L’Équipe. Руководство клуба неоднократно обращалось к нему в последние месяцы, но француз отклонял их предложения.

Несмотря на давний интерес «Челси», ранее игрок всегда отдавал приоритет миланскому клубу, однако сейчас ситуация изменилась. «Синие» сделали вратаря одной из своих главных целей и намерены воспользоваться ситуацией с его контрактом, чтобы заполучить его.

Утверждается, что Меньян, которому в июле исполнится 30 лет, хочет выступать в Лиге чемпионов и не намерен терять время. В следующем сезоне «Милан», занявший 8-е место в Серии, не будет участвовать в турнире, в то время как «Челси» добился путевки в соревнование.

Массимилиано Аллегри, как сообщается, разочарован позицией француза. Вернувшийся в «Милан» тренер планирует встретиться с Майком после его возвращения из сборной, чтобы поговорить с ним и попытаться убедить остаться.

В случае продажи миланский клуб хочет получить за вратаря 25 млн евро, но лондонцы считают сумму завышенной.

«Челси» не хочет платить 30 млн евро за Меньяна и оценивает вратаря «Милана» в 10 млн

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
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