«Челси» не хочет платить 30 млн евро за Меньяна и оценивает вратаря «Милана» в 10 млн
«Челси» не хочет платить 30 млн евро за Майка Меньяна.
Ранее стало известно, что итальянский клуб запросил такую сумму за трансфер 29-летнего вратаря.
По информации Фабрицио Романо, лондонцы не не заплатят столько, поскольку контракт француза с его нынешним клубом истекает через год. «Синие» оценивают игрока в 10 миллионов евро.
Если стороны не договорятся к понедельнику, «Челси», вероятно, выйдет из переговоров. Клуб доволен четырьмя вратарями, которые уже есть в составе.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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