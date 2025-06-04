«Челси» не хочет платить 30 млн евро за Меньяна и оценивает вратаря «Милана» в 10 млн

«Челси» не хочет платить 30 млн евро за Майка Меньяна.

Ранее стало известно , что итальянский клуб запросил такую сумму за трансфер 29-летнего вратаря.

По информации Фабрицио Романо, лондонцы не не заплатят столько, поскольку контракт француза с его нынешним клубом истекает через год. «Синие» оценивают игрока в 10 миллионов евро.

Если стороны не договорятся к понедельнику, «Челси», вероятно, выйдет из переговоров. Клуб доволен четырьмя вратарями, которые уже есть в составе.