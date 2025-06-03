«Челси» обратился к «Милану» по трансферу Меньяна. Контракт 29-летнего вратаря с «россонери» действует до лета 2026-го (Фабрицио Романо)
«Челси» хочет купить у «Милана» Майка Меньяна.
Инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» обратился к «Милану» по поводу трансфера вратаря.
Французский голкипер по-прежнему не продлил контракт с «россонери», и в Лондоне внимательно следят за развитием ситуации. При этом решение зависит от «Милана».
Действующее соглашение Меньяна с «Миланом» рассчитано до лета 2026 года. В прошедшем сезоне 29-летний вратарь провел 37 матчей в Серии А, из них 13 сухих. Подробная статистика 29-летнего игрока доступна по ссылке.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: соцсеть Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости