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«Милан» запросил у «Челси» 30 млн евро за Меньяна

Стало известно, сколько «Челси» придется заплатить за Майка Меньяна.

Ранее стало известно, что лондонский клуб обратился к «Милану» по поводу трансфера вратаря.

По информации Джанлуки Ди Марцио, «россонери» запросили 30 миллионов евро. 

Действующее соглашение Меньяна с «Миланом» рассчитано до лета 2026 года. В прошедшем сезоне 29-летний вратарь провел 37 матчей в Серии А, из них 13 сухих. Подробная статистика 29-летнего игрока доступна по ссылке.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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