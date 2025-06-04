«Милан» запросил у «Челси» 30 млн евро за Меньяна
Стало известно, сколько «Челси» придется заплатить за Майка Меньяна.
Ранее стало известно, что лондонский клуб обратился к «Милану» по поводу трансфера вратаря.
По информации Джанлуки Ди Марцио, «россонери» запросили 30 миллионов евро.
Действующее соглашение Меньяна с «Миланом» рассчитано до лета 2026 года. В прошедшем сезоне 29-летний вратарь провел 37 матчей в Серии А, из них 13 сухих. Подробная статистика 29-летнего игрока доступна по ссылке.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио
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