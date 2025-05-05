  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Личка о составе «Динамо»: «Хотел, чтобы некоторые ушли, они тормозили команду, но их не убрали. И нужны ноунеймы – кто будет работать? Бителло будет стелиться в подкатах? Карраскаль?»
22

Личка о составе «Динамо»: «Хотел, чтобы некоторые ушли, они тормозили команду, но их не убрали. И нужны ноунеймы – кто будет работать? Бителло будет стелиться в подкатах? Карраскаль?»

Марцел Личка рассказал о желании изменить состав «Динамо» после прошлого сезона.

– В прошлом сезоне вы были в одном голе от чемпионства, заняли третье место. После этого вы просили об усилении?

– Разговор идет всегда. Сначала я хотел, чтобы некоторые игроки ушли из команды. Они были в команде два-три года, они были игроками ротации – думаю, чуть-чуть тормозили ту команду. Их не убрали.

– Вы о Макарове и Дасе?

– Не хочу называть имен, это нечестно.

Я не знал, как будет готов Майсторович, поэтому хотел одного центрального защитника. Одного левого защитника. Справа были молодой Бессмертный и Даса, у которого еще был контракт на год. Я хотел конкуренцию слева: если бы Скопинцев чувствовал, что есть еще один игрок на его позиции, прогрессировал бы.

– Это был Сильянов?

– Была такая возможность, но все уперлось в деньги.

Прошлой зимой не получилось взять Воробьева, я хотел его забрать летом. Он был бы хорошей альтернативой Тюкавину, к тому же может сыграть на двух-трех позициях. Это идеально. Например, Кутицкий не всегда играет, но он может всегда помочь, потому что сезон длинный, может быть спад формы, травмы. Воробьев помог бы на двух-трех позициях, физически сильный, хороший ментально, может забить головой.

– Вы не почувствовали, что Бувачу не понравилось ваше желание подписать игроков «Оренбурга»? Воробьева, Эктова и Переса?

– Перес – питбуль на поле, который не умеет проигрывать, в том числе на тренировках. Глебов – такой же, постоянно злой игрок. Они отдают все.

Эктов – один из вариантов. Если бы Даса ушел, справа могли быть, например, Эктов и Бессмертный. В «Оренбурге» Эктов много играл и слева.

– Когда звучат фамилии игроков «Оренбурга», которые никогда не играли за большие клубы…

– А кто будет работать на поле? Звезды или ноунеймы? Нужны ноунеймы, которые дают характер. Да, у меня были Карраскаль, Бителло, Тюкавин, Чавес – звезды. Но кто будет работать? Бителло будет стелиться в подкатах? Карраскаль?

– Бывают игроки с характером, но и выше уровнем.

– Воробьев – плохой игрок? Я не говорю, что Воробьев и Эктов постоянно бы играли, но нужны ноунейм-игроки, которые будут делать работу, чтобы звезды могли играть.

Ну и при всем уважении и любви к Эктову, если бы летом мне предложили Касереса, я бы взял Касереса.

– Летом вам не предлагали Касереса и Глебова?

– Глебова я хотел летом, но все решается на уровне руководства. Тогда не получилось, в футболе так бывает.

Я рад, что они пришли зимой. Сразу видно, какой вклад внес Касерес. Глебову было посложнее, потому что у него была травма ахилла. Нужно было время вылечить травму – сейчас матча к матчу Глебов лучше, – сказал в эфире шоу «Это футбол, брат!» бывший главный тренер «Динамо».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: YouTube-канал «Это футбол, брат!»
logoМарцел Личка
logoАлександр Эктов
logoХорхе Карраскаль
logoЭли Даса
logoОренбург
logoАлександр Кутицкий
logoДмитрий Скопинцев
logoДмитрий Воробьев
logoАлександр Сильянов
logoЖелько Бувач
logoЛокомотив
logoДенис Макаров
logoХуан Касерес II
logoКонстантин Тюкавин
logoМатиас Перес II
logoСтанислав Бессмертный
logoДинамо Москва
logoБителло
logoМилан Майсторович
Это футбол, брат!
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Орлов об отставке Лички: «Динамо» пошло по пути «Спартака» эпохи Федуна. Нельзя принимать решения на эмоциях, Марцел заслужил другого отношения»
18сегодня, 12:54
Терехин об отставке Лички: «Гвардиола провалился в этом году с «Сити», его же не будут убирать. Марцел чемпионом стал бы, если бы были игроки, как в «Зените»
32сегодня, 11:47
Булыкин об отставке Лички: «Работал в «Динамо» хорошо, чуть не взяв чемпионство. На него будет спрос в РПЛ»
17сегодня, 04:19
Главные новости
У Гладышева 10 голевых действий в Мир РПЛ после зимней паузы. Форвард «Динамо» набрал очки в 7 из 9 туров
210 минут назад
Меняем фишки на призы! Да-да, как в детстве
15 минут назадТесты и игры
Флик перед игрой с «Интером»: «Хочу, чтобы «Барса» не чувствовала давление, в 1/2 финала ЛЧ не должно быть страха – этим моментом нужно наслаждаться. Мы уже завоевали 2 трофея»
520 минут назад
Карраскаль удален за удар рукой в лицо Бабкину на первых секундах 2-го тайма игры с «Крыльями». Лунев предупрежден за споры с судьей
323 минуты назадФото
«Крылья Советов» – «Динамо». 1:2 – Гладышев забил и ассистировал Нгамале, у Скопинцева автогол, Карраскаль удален. Онлайн-трансляция
5328 минут назадLive
Владислав Радимов: «Звонил Семаку около часа ночи: «Почему не заменил Соболева?» Он говорит: «Видел, что моменты есть, какое‑то чувство подсказало». Есть шестое чувство, оно помогает тренеру»
1736 минут назад
Моуринью о победе «Интера» над «Барселоной» в 2010-м: «Эпичнее некуда. Нет таких слов, которые описали бы это. Те ощущения знакомы только нам и навсегда останутся в нашей памяти»
1837 минут назад
Бастони назвал Ямаля сильнейшим соперником: «На Евро-2024 он еще не был на таком уровне, я впечатлен. Нужны двойная или тройная опека, но нельзя увлекаться из-за свободных зон»
13сегодня, 16:09
Вратарь ЦСКА Шайхутдинов о темнокожей Ариэль в «Русалочке»: «Темнокожую Гермиону себе представляешь? В книге ведь не так. SJW-повестка мешает, когда она нарочитая»
42сегодня, 15:59
Вендел, скорее всего, не сыграет больше в этом сезоне, сообщил Медведев. Хавбек «Зенита» получил травму в игре с «Пари НН»
22сегодня, 15:54
Ко всем новостям
Последние новости
Канищев о дубле Соболева: «Пари НН» – одна из слабейших команд, таким несложно забивать. Три гола за сезон – негативный результат, должно быть минимум восемь»
26 минут назад
Маухуб вернется в общую группу «Динамо» 8-9 мая («СЭ»)
17 минут назад
Сане в последний момент поменял агента перед продлением с «Баварией». Лерой открыт к возвращению в Англию, его партнерша хочет жить в Лондоне
818 минут назад
«Байер» рассматривает Арбелоа на замену Алонсо. Альваро возглавляет «Реал» U-19
342 минуты назад
Президент «Баварии»: «Сезон – хороший, если выигрываешь чемпионат. В Кубке нам не повезло, а в ЛЧ всегда можно вылететь в 1/4 финала, «Интер» не был сильнее»
152 минуты назад
У игроков «Райо» украли бутсы, перчатки и другой инвентарь. Клуб отменил тренировку
1сегодня, 16:10
Масалитин о «Динамо»: «Хотел бы, чтобы клуб возглавил россиянин. Из иностранцев на Рауля посмотрел бы с удовольствием»
4сегодня, 16:08
Индзаги перед игрой с «Барсой»: «Левандовски в топ-3 форвардов мира. Остановить Ямаля почти невозможно, впечатляет скорость его мышления, «Интер» сконцентрируется на нем»
5сегодня, 15:56
Кафу о сборной Бразилии: «Проблема нынешних тренеров в том, что нет программы, планирования, уверенности в том, что они доведут работу до конца. Дайте им поработать, черт побери»
1сегодня, 15:44
Лаутаро и Павар могут выйти в старте «Интера» на игру с «Барселоной»
4сегодня, 15:39