Дешам о позиции Мбаппе в сборной: «Килиан будет играть в центре, это результат долгих размышлений. Мы можем начать с одного варианта и закончить другим, главное – создавать проблемы сопернику»
Дидье Дешам высказался о позиции Килиана Мбаппе в матчах сборной Франции.
Французская команда завтра встретится с Испанией в полуфинале Лиги наций. Главный тренер ответил на вопрос, сыграет ли Мбаппе слева или в центре атаки.
«Я уже сказал, Килиан будет играть в центре. Это результат долгих размышлений.
В идеале нужно быть достаточно надежными в обороне, но это не все. Играть только в обороне бессмысленно. Мы сталкиваемся с противником, который любит владеть мячом.
Мы можем начать с одного варианта [построения], закончить другим. Как и в каждом матче, это борьба за власть. Главная цель – уметь создавать проблемы сопернику», – сказал Дешам на предматчевой пресс-конференции.
Россия
Будет ничья
Нигерия
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: RMC Sport
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