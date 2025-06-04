Дешам о позиции Мбаппе в сборной: «Килиан будет играть в центре, это результат долгих размышлений. Мы можем начать с одного варианта и закончить другим, главное – создавать проблемы сопернику»

Дидье Дешам высказался о позиции Килиана Мбаппе в матчах сборной Франции.

Французская команда завтра встретится с Испанией в полуфинале Лиги наций. Главный тренер ответил на вопрос, сыграет ли Мбаппе слева или в центре атаки.

«Я уже сказал, Килиан будет играть в центре. Это результат долгих размышлений.

В идеале нужно быть достаточно надежными в обороне, но это не все. Играть только в обороне бессмысленно. Мы сталкиваемся с противником, который любит владеть мячом.

Мы можем начать с одного варианта [построения], закончить другим. Как и в каждом матче, это борьба за власть. Главная цель – уметь создавать проблемы сопернику», – сказал Дешам на предматчевой пресс-конференции.