Хавбек «Урала» Ишков: «Шатов станет топ-тренером с его подходом к профессии, боевитым характером и любовью к футболу»
Илья Ишков считает, что Олег Шатов станет топ-тренером.
— Как Шатов так быстро освоился в качестве тренера?
— Он же играл на высоком уровне в футбол. У него громадный опыт, поэтому неудивительно, что так начал в тренерстве.
Тем более с его характером — достаточно боевитым. Я думаю, он станет топ-тренером с его подходом к профессии и любовью к футболу, – сказал полузащитник «Урала».
Екатеринбургский клуб проиграл «Ахмату» (2:1, 0:2) по итогам стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Сообщалось, что Шатов покинет «Урал».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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