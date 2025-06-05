Хавбек «Урала» Ишков: «Шатов станет топ-тренером с его подходом к профессии, боевитым характером и любовью к футболу»

Илья Ишков считает, что Олег Шатов станет топ-тренером.

— Как Шатов так быстро освоился в качестве тренера?

— Он же играл на высоком уровне в футбол. У него громадный опыт, поэтому неудивительно, что так начал в тренерстве.

Тем более с его характером — достаточно боевитым. Я думаю, он станет топ-тренером с его подходом к профессии и любовью к футболу, – сказал полузащитник «Урала ».

Екатеринбургский клуб проиграл «Ахмату» (2:1, 0:2) по итогам стыковых матчах за право выступать в РПЛ в следующем сезоне. Сообщалось , что Шатов покинет «Урал».