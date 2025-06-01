Шатов и Томаров покинут тренерский штаб «Урала» после поражения в стыках. Иванов подтвердил

Олег Шатов и Сергей Томаров покинут тренерский штаб «Урала».

Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов .

По итогам стыковых матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне «Урал » уступил по сумме двух матчей «Ахмату» (2:1, 0:2).

Из-за отсутствия лицензии Pro Шатов работал тренером «Урала» де-факто, но де-юре команду возглавлял Томаров.

— Тренерский штаб останется на следующий сезон?

— Думаю, нет.

— Ни Шатов, ни Томаров?

— Нет, — сказал Иванов.