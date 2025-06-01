Шатов и Томаров покинут тренерский штаб «Урала» после поражения в стыках. Иванов подтвердил
Олег Шатов и Сергей Томаров покинут тренерский штаб «Урала».
Об этом сообщил президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.
По итогам стыковых матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне «Урал» уступил по сумме двух матчей «Ахмату» (2:1, 0:2).
Из-за отсутствия лицензии Pro Шатов работал тренером «Урала» де-факто, но де-юре команду возглавлял Томаров.
— Тренерский штаб останется на следующий сезон?
— Думаю, нет.
— Ни Шатов, ни Томаров?
— Нет, — сказал Иванов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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