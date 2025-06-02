КДК рассмотрит брань Шатова в адрес арбитра в матче с «Ахматом». Тренера «Урала» удалили за ненормативную лексику
В стыковых матчах за право выступать в Мир Премьер-лиге на следующий сезон «Урал» уступил по сумме двух встреч (2:1, 0:2).
Тренер команды из Екатеринбурга получил красную карточку от Кирилла Левникова в первом тайме первой игры.
«Мы рассмотрим удаление тренера «Урала» Олега Шатова за оскорбительное поведение, а именно использование ненормативной лексики в адрес главного судьи матча. Шатова пригласили на заседание.
По ответному матчу «Ахмат» – «Урал» рассмотрим, что у половины сотрудников КРС домашней команды отсутствовали удостоверения необходимого образца.
На 83-й минуте Бернард Бериша вышел за пределы технической зоны. На 90-й минуте покидание технической зоны футболистами и официальными лицами «Ахмата».
Также рассмотрим массовое появление посторонних лиц на футбольном поле после матча», – сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.
Заседание КДК РФС пройдет в четверг.
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