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КДК рассмотрит брань Шатова в адрес арбитра в матче с «Ахматом». Тренера «Урала» удалили за ненормативную лексику

КДК рассмотрит брань Олега Шатова в адрес арбитра в матче с «Ахматом».

В стыковых матчах за право выступать в Мир Премьер-лиге на следующий сезон «Урал» уступил по сумме двух встреч (2:1, 0:2).

Тренер команды из Екатеринбурга получил красную карточку от Кирилла Левникова в первом тайме первой игры.

«Мы рассмотрим удаление тренера «Урала» Олега Шатова за оскорбительное поведение, а именно использование ненормативной лексики в адрес главного судьи матча. Шатова пригласили на заседание.

По ответному матчу «Ахмат» – «Урал» рассмотрим, что у половины сотрудников КРС домашней команды отсутствовали удостоверения необходимого образца.

На 83-й минуте Бернард Бериша вышел за пределы технической зоны. На 90-й минуте покидание технической зоны футболистами и официальными лицами «Ахмата».

Также рассмотрим массовое появление посторонних лиц на футбольном поле после матча», – сказал глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.

Шатов и Томаров покинут тренерский штаб «Урала» после поражения в стыках. Иванов подтвердил

Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
logoОлег Шатов
logoПервая лига
logoБернард Бериша
logoУрал
КДК РФС
ТАСС
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logoПереходные матчи РПЛ - Первая лига
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