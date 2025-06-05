Агент Ракова: «Несколько клубов обращались в «Локо» с просьбой об аренде. Это зависит от предстоящих трансферов»

Агент Вадима Ракова высказался о будущем форварда «Локомотива».

В 20 матчах минувшего сезона РПЛ на счету 20-летнего игрока 1 гол и 2 ассиста.

«Знаю, что несколько клубов обращались в «Локомотив » с просьбой об аренде. Пока там свою позицию не озвучивали. Думаю, это зависит от предстоящих трансферов.

Если на позицию Ракова придут новые игроки, тогда, скорее всего, будет возможность рассмотреть вариант аренды на один сезон. Не исключаю, что это может произойти летом, но здесь надо подождать», — сказал Владимир Кузьмичев .