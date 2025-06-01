Воробьев и Раков покинули расположение сборных России. У форвардов «Локо» повреждения
Дмитрий Воробьев и Вадим Раков покинули расположение сборных России из-за травм.
«Наши форварды прошли медицинское обследование, по итогам которого из-за имеющихся повреждений не смогут сыграть в матчах национальной и молодежной сборных соответственно.
Здоровья парням!» – говорится в сообщении «Локомотива».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости