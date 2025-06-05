Де ла Фуэнте о Ямале: «Я влюблен в футбол Ламина, его ждет яркое будущее. Все при нем»
Луис де ла Фуэнте считает, что Ламина Ямаля ждет яркое будущее.
«У него впечатляющее начало карьеры, но наша ответственность в том, чтобы учитывать нюансы. Я влюблен в футбол Ламина и считаю, что его ждет яркое будущее.
Он очень хороший человек, очень ответственный. Все при нем. Ну, а его клуб, его семья и мы всегда будем его поддерживать», – сказал тренер сборной Испании.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Marca
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