Де ла Фуэнте о Ямале: «Я влюблен в футбол Ламина, его ждет яркое будущее. Все при нем»

Луис де ла Фуэнте считает, что Ламина Ямаля ждет яркое будущее.

«У него впечатляющее начало карьеры, но наша ответственность в том, чтобы учитывать нюансы. Я влюблен в футбол Ламина и считаю, что его ждет яркое будущее.

Он очень хороший человек, очень ответственный. Все при нем. Ну, а его клуб, его семья и мы всегда будем его поддерживать», – сказал тренер сборной Испании .