Гвардиола про Ямаля: «Я бы хотел тренировать его, но этого не случится»

Пеп Гвардиола хотел бы тренировать Ламина Ямаля, но уверен, что это не случится.

«Я бы хотел тренировать его... Но этого не случится», – сказал главный тренер «Манчестер Сити » Гвардиола, ранее тренировавший «Барселону».

17-летний вингер забил 9 голов и отдал 13 результативных передач в 35 матчах Ла Лиги в этом сезоне.

Гвардиола о Ямале и Месси: «Пускай Ламин идет своим путем, потом посмотрим, можно ли его сравнить с величайшим. У него есть все для отличной карьеры»