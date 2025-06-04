Гвардиола про Ямаля: «Я бы хотел тренировать его, но этого не случится»
Пеп Гвардиола хотел бы тренировать Ламина Ямаля, но уверен, что это не случится.
«Я бы хотел тренировать его... Но этого не случится», – сказал главный тренер «Манчестер Сити» Гвардиола, ранее тренировавший «Барселону».
17-летний вингер забил 9 голов и отдал 13 результативных передач в 35 матчах Ла Лиги в этом сезоне.
Гвардиола о Ямале и Месси: «Пускай Ламин идет своим путем, потом посмотрим, можно ли его сравнить с величайшим. У него есть все для отличной карьеры»
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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: El Chiringuito TV
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